Индивидуального жилья становится в Новой Москве все больше

«Новая Москва» прирастает не только многоэтажками, но и частными домами. По результатам нынешнего года (до августа включительно) в округе на индивидуальное жилье пришлось 107 тысяч кв. метров введенной в строй недвижимости. Информацию об этом озвучил Владимир Жидкин, возглавляющие департамент развития ТиНАО.



До конца 2017-го года данный показатель должен увеличиться еще в три раза. В департаменте отмечают, что москвичи активно возводят индивидуальное жилье. В нынешнем году выдано около 800 разрешений на выполнение строительных работ, позволяющих возвести около 200 тысяч «квадратов» жилья.



В целом в административном округе каждый год появляется дополнительно не меньше 300 тысяч кв. метров, а иногда и больше. Данная тенденция имеет все основания, так как частное жилье заслуженно считается наиболее комфортабельным, а активное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также новых рабочих мест позволяет обеспечить удобство жизни даже в удаленных населенных пунктах.



О масштабах строительства говорит тот факт, что за первые пять лет существования ТиНАО на индивидуальное домостроительство пришлось около 1,7 миллиона кв. метров.