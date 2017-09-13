Спортивный комплекс появится в Воронцово

В рамках реновации промзоны Воронцово планируется построить крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным назначением. Общая площадь трехэтажного объекта составит около 11,6 тысяч кв. метров.



На первом этаже планируется построить полноценный бассейн с длиной дорожек в 50 метров, обустроить зал для занятий тяжелой атлетикой, открыть магазин спорттоваров, предусмотреть помещения для медицинских работников и других сотрудников учреждения.



На втором этаже можно будет заниматься фитнесом, гимнастикой, боксом и борьбой. Здесь же будет отдельный зал для чирлидинга (группы поддержки спортивных команд). Здесь же появится и небольшой актовый зал для собраний.



На третьем этаже появятся площадки для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол), будет открыт доступ для игры в теннис (большой и настольный), сквош и другие виды. Работать в интересах посетителей будет и скалодром.



Проектом предполагается наличие подземной парковки, рассчитанной на три десятка автомобилей. Припарковать авто можно будет и рядом с комплексом. Проект должны реализовать за счет средств муниципального бюджета до середины 2019-го года.