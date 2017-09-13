Знаковые для Москвы события прошедшего года

Москва с размахом отметила свой очередной день рождения. Гуляния продолжались в течение двух дней, чем же запомнится прошедший год москвичам? А знаковых событий за указанный период произошло предостаточно.



Ровно год назад была запущена в работу кольцевая железная дорога – МЦК. В общей сложности маршрут имеет 31 станцию и оказался востребованным среди жителей города. В общей сложности число пассажиров за год составило более 97 миллионов пассажиров.



Летом нынешнего года Москва принимала футбольный Кубок конфедераций, являющийся предвестником мирового чемпионата, который пройдет в нашей стране летом будущего года. Завершилась и реконструкция стадиона «Лужники».



Важным этапом в жизни города стал и запуск программы реновации, призванной обновить внешний облик столицы за счет строительства современного жилья вместо старых пятиэтажек. Известно, что в программе будет участвовать около 5 тысяч многоквартирных домов. Продолжается в Москве и программа «Моя улица», призванная благоустроить центральную часть города.



Не стоит забывать и о многочисленных экономических и научных форумах, творческих конкурсах и фестивалях, состоявшихся в городе, и принявших десятки миллионов человек.