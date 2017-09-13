В Кокошкино новой Москвы появился амфитеатр

В поселении Кокошкино по улице Дачная появился Амфитеатр. В администрации поселения сообщили, что официальная передача объекта в эксплуатацию была проведена 4-го сентября. Объект полностью соответствует первоначально разработанному проекту и сможет порадовать своей надежностью и оригинальностью.



Представители местной администрации рассчитывают, что созданный амфитеатр долгие годы будет служить в интересах местных жителей. Планируется, что он станет одной из основных площадок для проведения в поселении различных культурно-массовых и развлекательных мероприятий. Здесь же можно будет проводить и всевозможные собрания с жителями поселения.



Напомним, что первая середина сентября традиционное время в Москве для завершения работ по благоустройству территории, подготовке объектов жилого фонда и социальных объектов к предстоящему зимнему периоду, завершению ремонта дорожной сети и так далее. Живет в этом тренде и «новая Москва», где по большинству направлений планы 2017-го года уже выполнены или имеют высокую степень исполнения.