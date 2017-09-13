Современный спорткомплекс появится во Внуковском

В поселении Внуковское «новой Москвы» планируется строительство крупного спортивного центра универсальной направленности. Информацией об этом поделились с прессой в Москомстройинвесте.



В общей сложности спортивно-оздоровительный комплекс будет иметь площадь помещений в 6 тысяч кв. метров. Участок под будущее строительство полностью свободен от каких-либо строений.



В распространенном сообщении говорится, что для строительства объекта планируется внести ряд изменений в существующие правила землепользования, о чем принято решение Градостроительно-земельной комиссии, а сам проект позднее пройдет процедуру общественных слушаний, чтобы максимально учитывать интересы местных жителей.



Реализация проекта осуществляется за счет средств частного инвестора, полностью финансирующего строительство. О сроках завершения работ и передаче объекта в эксплуатацию ничего не сообщается.



Напомним, что сегодня «новая Москва» является наиболее динамично развивающимся административным округом столицы. Активное строительство ведется не только в жилищном секторе, но и в сегменте нежилой недвижимости различного назначения.