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Современный спорткомплекс появится во Внуковском

11.09.2017

Современный спорткомплекс появится во ВнуковскомВ поселении Внуковское «новой Москвы» планируется строительство крупного спортивного центра универсальной направленности. Информацией об этом поделились с прессой в Москомстройинвесте.

В общей сложности спортивно-оздоровительный комплекс будет иметь площадь помещений в 6 тысяч кв. метров. Участок под будущее строительство полностью свободен от каких-либо строений.

В распространенном сообщении говорится, что для строительства объекта планируется внести ряд изменений в существующие правила землепользования, о чем принято решение Градостроительно-земельной комиссии, а сам проект позднее пройдет процедуру общественных слушаний, чтобы максимально учитывать интересы местных жителей.

Реализация проекта осуществляется за счет средств частного инвестора, полностью финансирующего строительство. О сроках завершения работ и передаче объекта в эксплуатацию ничего не сообщается.

Напомним, что сегодня «новая Москва» является наиболее динамично развивающимся административным округом столицы. Активное строительство ведется не только в жилищном секторе, но и в сегменте нежилой недвижимости различного назначения.

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