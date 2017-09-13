Инновационный центр появится в столице

В столице в ближайшее время будет реализован проект строительства инновационного центра. Его строительство запланировано на территории СЗАО в границах промзоны «Силикатные улицы». Информация об этом распространена в Мосгосстройнадзоре.



Строительством шестиэтажного здания, обладающего собственным подземным паркингам на 260 автомобилей, занимается одни из частных инвесторов. На территории здания появится исследовательский центр, офисные помещения, а также выставочные залы для демонстрации научных достижений. Здесь же будут размещены и все необходимые обеспечивающие помещения.



В надзорном органе в свою очередь отмечают, что объекту будет уделено необходимое внимание в плане организации контроля за качеством строительства. В ближайшее время планируется создать и утвердить график проверок на объекте.



Планируется, что центр станет серьезной научной площадкой для проведения самых разнообразных научных исследований и созданий условий для серийного производства инновационных товаров. О сроках завершения строительства и общей стоимости проекта пока ничего не известно.