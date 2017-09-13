Новые возможности столичного велопроката

В системе столичного велопроката запустили приложение VeloBike, предоставляющее любителям поездок на двухколесном транспорте широкие возможности.



Например, пользователь сможет увидеть ближайшие пункты проката и свободные велосипеды, позволит познакомиться с погодой на будущее время, а также получить другие данные. Кроме того, в приложении можно будет проложить для себя интересующий маршрут движения.



Среди других новшеств необходимо отметить и обратную связь. Она пригодится в случае непредвиденных ситуаций, например, поломки велосипеда или серьезного падения. Пользователь сможет написать в службу поддержи, в том числе с отправкой фотографии поломки транспортного средства.



Позволит приложение расширить возможности аренды велосипедов, например, сравнить существующие тарифы по степени выгодности, оформить суточный прокат со страхованием и так далее. Стоимость подобного тарифа достигает 200 рублей, но при этом бесплатный период пользования увеличивается до 45 минут вместо традиционного получаса.



Пока приложение доступно только для пользователей iPhone, но в ближайшее время появится и версия для использования на смартфонах с «операционкой» Android.