Сегодня:  
Мы в соцсетях
СелНовости
Новости Новые возможности столичного велопроката

Новые возможности столичного велопроката

11.09.2017

Новые возможности столичного велопрокатаВ системе столичного велопроката запустили приложение VeloBike, предоставляющее любителям поездок на двухколесном транспорте широкие возможности.

Например, пользователь сможет увидеть ближайшие пункты проката и свободные велосипеды, позволит познакомиться с погодой на будущее время, а также получить другие данные. Кроме того, в приложении можно будет проложить для себя интересующий маршрут движения.

Среди других новшеств необходимо отметить и обратную связь. Она пригодится в случае непредвиденных ситуаций, например, поломки велосипеда или серьезного падения. Пользователь сможет написать в службу поддержи, в том числе с отправкой фотографии поломки транспортного средства.

Позволит приложение расширить возможности аренды велосипедов, например, сравнить существующие тарифы по степени выгодности, оформить суточный прокат со страхованием и так далее. Стоимость подобного тарифа достигает 200 рублей, но при этом бесплатный период пользования увеличивается до 45 минут вместо традиционного получаса.

Пока приложение доступно только для пользователей iPhone, но в ближайшее время появится и версия для использования на смартфонах с «операционкой» Android.

Поделиться