ТиНАО продолжает прирастать недвижимостью

На территории «новой Москвы» в течение прошлого месяца застройщиками было передано в эксплуатацию около 123 тысяч кв. метров недвижимости различного назначения. Подобные цифры озвучили в департаменте развития административного округа.



Любопытно, но большая часть объемов пришлась на объекты нежилого назначения. Жилье составило 38,4 тысячи кв. метров, а на оставшуюся часть, включая ряд объектов социального назначения, пришлось 84,8 тысячи «квадратов». В частности в ТиНАО начала свою работу две новых школы и такое же количество учреждений дошкольного образования.



Должное внимание уделяется и вопросам создания новых мест приложения труда. В общей сложности в течение 2017-го года введено в строй около 230 тысяч кв. метров недвижимости нежилого назначения. Это позволило создать условия для трудоустройства около трех тысяч человек.



Всего же в течение нынешнего года объемы строительства на территории административного округа были оценены в департаменте развития ТиНАО в 700 тысяч кв. метров. В ближайшие месяцы этот показатель будет существенно расширен за счет новых объектов.