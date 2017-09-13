Триллионы на развитие ТиНАО

Столичные власти рассчитывают, что в общей сложности в развитие «новой Москвы» будет инвестировано около 7 триллионов рублей, с ежегодным вложением до 150 миллиардов. Подобные цифры озвучил Владимир Жидкин, возглавляющий профильный департамент столичной администрации.



По словам чиновника на сегодня объем инвестиций составил уже около 0,78 миллиарда рублей, и большая часть средств вложена частными инвесторами, на их долю приходится до 75% всех инвестиций.



В департаменте развития ТиНАО отмечают, что правительство Москвы инвестирует развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, в то время как жилье, производственные, коммерческие объекты и развлекательная инфраструктура создаются на частные деньги. В целом на частный капитал в развитии округа будет приходиться около 5 триллионов рублей до 2035-го года включительно.



Руководитель департамента отмечает, что сегодня «новая Москва» является одним из наиболее привлекательных направлений вложений для инвесторов. С точки зрения градостроительства проект является уникальным для нашей страны. Фактически с нуля возводится целый город с миллионным населением.