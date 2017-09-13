Для спортсменов развлечений было предостаточно

В Москве в честь празднования 870-летия столицы запланирован внушительный перечень мероприятий, среди которых значительное место отводится спортивным состязаниям и выступлениям будет уделено значительное внимание. Значительная часть из них пройдет в городских парках.



На Тверской гостей ожидает паркур-шоу с участием ведущих спортсменов. Здесь же смогут посоревноваться и простые любители, для которых мастер-классы будут проводиться на ежечасной основе.



Лучшие вейкбордисты, в том числе из других стран станут участками соревнований в организованном парке, расположенном между Манежной площадью и площадью Революции. Парк проработает в течение месяца. Здесь можно будет пройти мастер-классы под руководством специалистов, а также попробовать свои силы, воспользовавшись арендованным оборудованием.



Свою спортивную программу готовит и парк «Москворецкий», где в числе многочисленных мероприятий будут предложены выступления каскадеров и разнообразные трюки от мастеров на воде.



Обширная программа с выступлениями профессионалов и программой для простых любителей запланирована и в парке «Олимпийская деревня». В целом же в городе будут представлены десятки спортивных состязаний.