Профессиональный брейк-данс на Тверской

Тверская станет одной из центральных городских площадок в рамках празднования дня города. Одним из гостей праздника, которые здесь выступят перед публикой, станут представители столичного коллектива Predatorz Crew, мировые чемпионы по брейк-дансу. Они станут участниками площадки «Москва ставит рекорды».



Разработанная интерактивная программа от десятка участников объединит в себе не только танцевальные номера, но и полноценное шоу, участником которого станет, например, профессиональный футболист-фристайлер, демонстрирующий уникальные трюки с футбольным мячом. Продемонстрируют работу с мячом и другие участники группы.



Представители коллектива отмечают, что разработанная часовая программа полностью новая, ранее нигде не демонстрировавшаяся. Они обещают показать все самое яркое, что существует в брейк-дансе.



Поучаствовать в программе смогут и зрители. Наиболее смелых пригласят на сцену продемонстрировать собственное мастерство, а за действительно хорошее выступление обещают разнообразные ценные подарки. Все это будет дополнено другими номерами и программами, которые позволят привлечь всех любителей брейка.