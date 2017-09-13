В Сколково появится Центральный парк

На территории инновационного центра «Сколково» планируется уже в 2018-м году открыть Центральный парк для организации пеших прогулок и отдыха.



Концепция парка, расположенного между основными строениями центра создана специалистами архитектурного бюро Arteza совместно с европейскими специалистами.



Проект предполагает формирование двух обособленных частей. Первая часть носит название деловой, и предназначена для бизнес-общения. Здесь появятся объекты развлекательной инфраструктуры, возможность спуститься к пруду. Вторая часть природная, она расположена ближе к жилой зоне и предполагает большой объем зеленых насаждений и тропиночную сеть для пеших променадов. Здесь же появятся и площадки для занятий спортом.



В центре отмечают, что в «Сколково» существует потребность в наличии полноценной зоны отдыха, поэтому при проектировании учитываются не только текущие потребности центра, но и перспективные направления.



С учетом того, что рядом в скором времени появится полноценный медицинский кластер, парковое пространство будет адаптировано для людей, обладающих ограниченными физическими возможностями.