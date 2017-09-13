Крупный парк может появиться в ТиНАО

На территории ТиНАО до конца текущего десятилетия может появиться крупный парк, расположенный между поселком Коммунарка и районом Южное Бутово. Его территория оценивается в сто гектаров, а потребное время строительства не меньше полутора лет.



Реализацией проекта планирует заняться частный застройщик, признающий, что только на проведение конкурса по определению проектировщика потребует около шести месяцев. Сообщается, что в конкурсе смогут поучаствовать и иностранные проектировщики.



Представители застройщика отмечают, что создаваемый парковый комплекс с местами для организации прогулок и занятий спортом должен быть коммерчески эффективным, принося собственникам доход. Для этого от основных элементов требуется модульность и функциональность, например, футбольный стадион зимой использовать для игры в хоккей и так далее. То же самое касается и других планируемых к созданию объектов.



Ранее от представителей администрации Москвы стало известно, что одной из особенностей парка должно стать большое количество велосипедных дорожек, позволяющих передвигаться между населенными пунктами на велосипеде.