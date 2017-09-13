Из Коммунарки в Южное Бутово через парк

В департаменте развития ТиНАО сообщили, что в округе планируется реализация уникальной системы организации общественного пространства, ранее не использовавшейся в России.



В частности частный инвестор заинтересован в проектировании участка площадью около 100 гектаров, соединяющей Коммунарку с Южным Бутово.



В рамках проекта планируется создание внушительной по размерам парковой зоны с расположенным здесь оздоровительным центром, здесь же разобьют дубовую аллею, пространство для пешеходных прогулок, а добраться из одного населенного пункта в другой можно будет на велосипеде по специальной дороге.



Пространство будет активно снабжено игровыми площадками для детей и зонами для занятий спортом, в том числе экстремальными видами, популярными в молодежной среде.



Представители застройщика отмечают, что в процессе проектирования пространства предусматривается возможность быстрой смены элементов и устанавливаемых инсталляций, чтобы в парке всегда можно было обеспечить для посетителей элемент новизны.



В настоящее время столичные власти большое внимание уделяют формированию рекреационных зон, на долю которых в середине 30-х годов будет приходиться около 12 тысяч гектаров территории.