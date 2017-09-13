Некрасовка получит новые транспортные возможности

Через территорию Некрасовки пройдет крупная транспортная магистраль Москва-Ногинск-Казань. Строительство объекта дорожной инфраструктуры будет вестись по личному указанию мэра Сергея Собянина.



В Москомархитектуре также сообщили, что в рамках градостроительной документации принято решение провести резервирование земельного участка, необходимого для прокладки трамвайного маршрута, проходящего по направлению Люберцы-Москва-Железнодорожный. Для «зеленых» зон города предполагается обустройство большого количества велосипедных дорожек.



Вместе с этим в Некрасовке должны быть обустроены несколько улиц, на которых появятся современные автодороги, для которых предполагается обустроить несколько надземных переходов, гарантирующих безопасность для пешеходов и отсутствие помех для автотранспорта. Появится в районе и разворотная площадка для автобусов.



Напомним, что проект транспортного развития Некрасовки, подписанный мэром столицы, предусматривает включение в программу более 550 гектаров территории, для которых планируется реализовать самые современные инженерные решения.