Ассамблея народных ремесел прошла в Москве

В столице в период празднования Дня города будет действовать «Ассамблея народных ремесел». Она представляет собой цикл мероприятий, ориентированных в первую очередь на молодежь школьного возраста, где во время разнообразных мастер-классов и выставок можно будет более подробно познакомиться с различными направлениями народного творчества, и освоить их асы своими руками.



Торжественная церемония открытия проекта пройдет 9-го сентября в Московском доме национальностей. Для гостей разработана внушительная культурно-развлекательная программа, куда в числе прочего войдут выступления творческих коллективов, будет организована ярмарка. Здесь можно будет приобрести посуду из глины и дерева, разнообразные предметы домашнего текстиля и вязки, купить мед, сладости по народным рецептам, а также отведать блюда национальной кухни.



Вместе с этим для профессиональных мастеров народных промыслов организаторы планируют устроить конкурс, где каждый человек сможет заявить о себе, своих способностях и талантах.