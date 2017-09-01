Вузы России повышают стипендии с 1 сентября 2017

1 сентября на территории России отмечается грандиозный праздник, символизирующий начало учебного года, тягу к новым знаниям и достижениям.



В этот знаменательный день представители верховной власти решили сделать небольшой подарок учащимся высших учебных заведений, повысив им стипендиальные выплаты на 5.9% в годовом измерении.



Ранее чиновники отмечали, что на территории российской державы стипендии находятся на минимальном уровне. В западных странах повышение стипендиальных выплат происходит на ежегодной основе на порядок выше уровня инфляционных ожиданий. Представители верховной власти России рассмотрели необходимость и возможность повышения выплат стипендиального характера в отношении студентов высших учебных заведений.



Согласно сведениям Росстата, на текущий момент средний уровень стипендии в Вузе за отличную и хорошую учебу, при закрытии семестра без долгов с учетом очной формы обучения по России составляет около 1484 рубля. Конечно, сумма небольшая, но студенту на «карманные расходы» вполне достаточно.



Стипендии социального характера на территории российского государства варьируются от 2,2 до 9,5 тысячи рублей. Среднестатистический уровень стипендиальных выплат в отношении хорошистов и отличников в среднем принимает значение около 8,7 тысячи рублей. Кроме того, студент за отличное обучение и достижения может получить дополнительные выплаты президентского или правительственного уровня.



Министерство образования России заключило со всеми российскими учебными заведениями в сфере высшего образования соглашение, согласно которому с 1 сентября текущего года уровень стипендиальных выплат будет проиндексирован на 5,9%. В дальнейшем российские чиновники планируют рассмотреть варианты оказания поддержки государственного характера в отношении среднепрофессионального образования. Власти отмечают, что система образования переживает важный этап развития и нуждается в помощи со стороны государства.