Рассеянный склероз: доказана польза спорта!

Датские ученые доказали, что физическая активность оказывает нейрозащитный эффект на больных рассеянным склерозом, улучшая качество их жизни и снижая выраженность симптомов заболевания.



Больные рассеянным склерозом обычно пренебрегают занятиями спортом. Но физическая активность может улучшить качество жизни пациентов, уменьшая выраженность чувства усталости, нарушения равновесия и улучшая способность к ходьбе и здоровье сердечно-сосудистой системы.



Ученым Орхусского университета (Дания) удалось доказать благотворное влияние спорта на больных рассеянным склерозом. Новое исследование выявило защитное влияние на мозг одного типа упражнений, а именно, статических упражнений на сопротивление.



Рассеянный склероз - это воспалительное заболевание, поражающее центральную нервную систему, в частности, миелин - защитную оболочку аксонов, представляющих собой отростки нервных клеток. Этот процесс называется демиелинизация, он нарушает правильную передачу нервных импульсов. Таким образом блокируется цепь передачи сигналов из мозга в различные части туловища, что вызывает симптомы заболевания: нарушение равновесия, паралич мышц или мышечную слабость, паралич лицевых мышц, проблемы с речью и пр.



Доказанный нейрозащитный эффект



Исследования датских ученых показали, что спортивные упражнения замедляют развитие заболевания, предупреждая потерю мозгового вещества - явление, характерное для больных рассеянным склерозом. Этот положительный эффект был отмечен в ходе 6-месячного панельного исследования с участием 35 пациентов. Половина группы выполняла спортивную программу, состоящую из упражнений на мышечное сопротивление. У пациентов, которые занимались данным типом упражнений, последующее исследование мозговых тканей выявило повышение толщины коры головного мозга. Это позволяет исследователям говорить не только о нейрозащитном эффекте физической активности, но и о ее регенераторном потенциале. Соответствующая работа была опубликована в журнале Multiple sclerosis Journal.