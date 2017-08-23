В поселении Роговское новой Москвы появится спортивная зона

На территории поселения Роговское завершаются работы по созданию спортивной зоны, предназначенной для использования людьми различных возрастов. Появится площадка в поселке Рогово, возле дома №5 по ул. Школьной.



В настоящее время ведутся работы по обустройству волейбольной и мини-футбольной площадок, а также готовят пространство для катания на скейтбордах. Строительство коробки для игры в хоккей уже полностью завершено. В полном объеме выполнить запланированные работы должны в первой декаде следующего месяца.



В администрации поселения отмечают, что строительство ведется с соблюдением разработанного графика. Позднее рядом появится небольшая парковка для автотранспорта. Футбольное поле покроют искусственным газоном, а на прилегающей территории разобьют тротуарно-тропиночную сеть и смонтируют систему искусственного освещения.



В общей сложности по строительство площадки отведено внушительное пространство в 2,7 гектара.



Отметим, что сегодня строительство объектов спортивной инфраструктуры активно ведется в городе. Например, в поселении Михайлово-Ярцевское должны построить городошную площадку, на которой можно будет проводить игры в традиционную национальную игру.