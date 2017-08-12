Резкая вспышка эпидемии вируса Коксаки в Турции

Роспотребнадзор на страже порядка в России: открыта горячая линия из-за резкой вспышки эпидемии вируса Коксаки на территории Турции. Власти выявляют правдивость сведений о вспышке Коксаки в Турции.



На сегодняшний день в средствах массовой информации неоднократно упоминались случаи, когда туристы заражались энтеровирусной болезнью на территории курортной зоны турецкого государства. Указанное заболевание носит название «Коксаки».



Согласно сведениям Министерства здравоохранения, симптомы вышеупомянутой болезни проявляются нарушением работы кишечника: диарея, тошнота и рвота, обезвоживание, повышение температуры тела, недомогание, появление сыпи на теле. Чаще всего вирус поражает детей младшего возраста. Около 95% случаев заканчиваются благоприятно, но от возникновения осложнений никто не застрахован.



На сегодняшний день Роспотребнадзор России направил официальную просьбу властям Турции в целях уточнения реальной обстановки на территории курортных территорий. Кроме того, российские чиновники организовали электронную «горячую линию», посвященную энтеровирусу на территории Турции. В рамках указанного опроса власти просят россиян отметить случаи заражения вирусом Коксаки, дату его появления, место отдыха, основные симптомы. Кроме того, российские чиновники акцентируют внимание на том, что необходимо указать факт обращения в медицинское учреждение Турции, была ли оказана россиянам соответствующая экстренная помощь в случае необходимости.



Роспотребнадзор просит россиян, вернувшихся с курортов турецкого края, тщательно следить за состоянием здоровья. В случае появления недомогания и иных симптомов вируса Коксаки необходимо обратиться в леченое учреждение, а также обратиться в электронную «горячую линию».



Таким образом, российские чиновники пытаются определить правдивость сведений, ранее опубликованных в средствах массовой информации и обезопасить граждан России от новой эпидемии на территории российского государства.