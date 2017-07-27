В России запрещена дистанционная торговля алкоголем

Согласно данным средств массовой информации, на территории российского государства отмечается негативная тенденция, которая отражает увеличение численности населения, подверженного алкогольной зависимости.



На текущий момент власти намерены разработать регламент продаж товара алкогольного характера, который будет устанавливать строго ограниченный объем спиртосодержащей продукции в «одни руки».



В июле 2017 года Совет Федерации России принял одобрительное решение в отношении законодательного акта, который будет ограничивать дистанционную продажу алкоголя. Согласно законопроекту, устанавливается административная ответственность в отношении каждого субъекта экономики, нарушившего законодательную базу РФ. В частности, нормативно-правовым актом запрещается публиковать в средствах массовой информации, сети Интернет и иных изданиях сведения о продаже спиртосодержащей продукции. Нарушителям будет грозить административная ответственность в виде штрафных санкций. В частности, за распространение рекламной информации о продаже алкоголя физическим лицам грозит финансовое наказание в сумме 3-5 тысяч рублей, должностным лицам – 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам – 100-300 тысяч рублей.



Кроме того, законодательный акт запрещает производство энергетических напитков. Разрешается производство энергетиков лишь в целях экспорта за пределы России.



Закон устанавливает, что немаркированная алкогольная продукция может быть перемещена в пределах России в объеме не более 10 литров на человека. В случае выявления фактов нарушения установленного требования, нарушитель обязан оплатить штраф в размере 3-5 тысяч рублей с конфискацией алкоголя.



Таки образом, российские власти пытаются обезопасить граждан России от употребления некачественного алкоголя, а также ограничить объем продаж спиртосодержащей продукции в целях оздоровления нации. В ближайшей перспективе власти намерены ограничить объем реализации алкоголя в "одни руки" в крупных торговых центрах.



Тем не менее, ранее утверждалось, что проблем с алкоголем в ресторанах не будет