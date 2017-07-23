"Черный рынок" sim-карт ликвидирован новым законопроектом

Государственная Дума приняла новый закон о запрете продажи «безымянных» сим-карт



Согласно данным средств массовой информации, в апреле текущего года власти выдвигали концепцию, которая предполагала ликвидацию рынка по сбыту неоформленных сим-карт.



Согласно данным Росстата, около 23% абонентов сети пользовались «безымянными» симками до тех пор, пока на них не заканчивался лимит, и баланс уходил в минус. После полноценного использования симки по назначению или удобству она ломалась и выбрасывалась. Таким образом, мобильные операторы несли немалые убытки.



Продажа сим-карт без оформления происходила ранее путем оформления карты с номером телефона на юридическое лицо в неограниченном количестве для целей фирмы. Как правило, корпоративные сим-карты перепродавались третьим лицам, которые делали с ней все, что их душе угодно. Начиная от обычного общения и заканчивая организацией преступлений и террористических актов. В целях совершенствования механизма обеспечения безопасности нации, российские чиновники приняли решение о рассмотрении и одобрении нормативно-правового акта, который предусматривает ликвидацию «черного рынка» по продаже «безымянных» сим-карт. Согласно принятому законодательному документу, каждый номер мобильного телефона должен быть привязан к конкретному лицу путем оформления его по паспортным данным клиента. Мобильный оператор обязан проверять предоставленные клиентом данные. В случае если данные недостоверны, мобильный оператор обязан заблокировать «нелегального» пользователя и не предоставлять ему услуги связи.



За корпоративные сим-карты будет полностью нести ответственность то юридическое лицо, на которое они были оформлены. Власти акцентируют внимание на том, что даже если у юридического лица не окажется сим-карты в наличии на предприятии, но она будет активна, он будет нести полную ответственность за ее использование.



Нормативно-правовой акт вступит в силу с июня 2018 года.