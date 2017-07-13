Сбербанк внедряет биометрические системы распознавания клиентов

На сегодняшний день Сбербанк является ведущим российским банковским учреждением, которое в течение всего периода своего существования внедряет технологии «нового поколения», вкладывая в сферу инновационных разработок немало капиталовложений.



Согласно сведениям средств массовой информации, в настоящее время на просторах Москвы Сбербанк установил новый биометрический банкомат, который позволяет обслуживать клиента без внесения в терминал карты, основываясь только на идентификации держателя карты по лицу.



Ранее сообщалось, что Сбербанк уже вводил биометрические системы распознавания персонала и клиентов. Предшествующее новшество основывалось на установлении личности путем исследования сетчатки глаза или отпечатка пальца. Вплоть до сегодняшнего дня указанные технологии распознавания клиента действовали в отдельных офисах банковского учреждения в тестовом режиме.



На текущий момент воспользоваться «ноу-хау» в Москве могут далеко не все клиенты. Пока сервис «умного банкомата» обслуживает непосредственно работников банковского учреждения в тестовом режиме. Столь ограниченный круг пользователей «терминала нового поколения» призван проверить качество его работы: выявить основные ошибки и погрешности, определить насколько безопасен банкомат и т.д.



Принцип идентификации клиента довольно прост. При первом контакте с банкоматом создается шаблон, который впоследствии вносится в клиентскую сеть кредитного учреждения и распространяется по всем банкоматам.



Следует отметить, что биометрическая система распознавания клиента уже активно используется на просторах Китая. Отечественные разработчики фактически переняли опыт «умных терминалов» у своих партнеров. В настоящее время многие банковские структуры рассматривают возможность внедрения биометрической системы идентификации. Среди желающих эксперты отмечают ВТБ, Росбанк и др.