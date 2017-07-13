В России атакуют клещи

Медики заявили, что с начала весны около 364 тысяч россиян подверглись нападениям со стороны клещей.



Текущий год в России является самым аномальным за весь период существования государства. Во многих регионах отмечается нетипичная для местности погода, а также появление ранее невиданных животных насекомых.



На сегодняшний день представители области здравоохранения заявили, что с открытием весеннего сезона текущего года и по сегодняшний день на территории российского государства было зарегистрировано 364 тысячи случаев, в которых россияне пострадали от нападения клещей.



Власти отмечают, что уровень заболеваемости на фоне укуса клеща не превышает установленных норм. В течение текущего года было зафиксировано около 566 случаев заражения вирусом энцефалита и около 1689 ситуаций, в которых человек был заражен боррелиозом.



Сравнительно с данными аналогичных периодов предшествующего года количество нападений клещей на территории России сократилось. В частности, в Московской области отмечена тенденция сокращения укусов насекомыми и клещами в 1,2 раза, Кировской области – в 1,8 раза.



Представители медицинских учреждений напоминают гражданам, что на природе необходимо быть особо внимательными и бдительными. Лучше всего обрабатывать одежду и открытые части тела специальными спреями против насекомых и клещей. Кроме того, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: не стоит оголяться на траве и лесистой местности. По возвращении домой после отдыха на природе или прогулки необходимо в обязательном порядке проверить тело на наличие укусов и насекомых.