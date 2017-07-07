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Новости Активистов из Михайлово-Ярцевское отметили наградами

Активистов из Михайлово-Ярцевское отметили наградами

05.07.2017

Активистов из Михайлово-Ярцевское отметили наградамиВ префектуре ТиНАО 4-го июля провели награждение жителей поселения Михайлово-Ярцевское, выступивших в качестве активистов при проведении в стране всероссийской переписи населения.

Сотрудники Федеральной службы Госстатистики поблагодарили людей за оказанную помощь в проведении ответственного и важного для всей страны мероприятия, и вручили им благодарственные медали.

Присутствовавшие на мероприятии сотрудники администрации поселения отметили, что благодаря слаженной работе активистов удалось провести уточнение данных о состоянии дел в сельских хозяйствах на территории Михайлово-Ярцевского. Переписи подверглись все без исключения хозяйства, в той или иной степени задействованные в производстве разнообразной сельскохозяйственной продукции.

В будущем данные сведения будут использоваться столичными властями в рамках разработки комплексных программ агропромышленного развития столицы и совершенствования существующих производственных мощностей. Все это самым положительным образом скажется на уровне продовольственной безопасности не только в Москве, но и во всей стране.

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