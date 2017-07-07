Активистов из Михайлово-Ярцевское отметили наградами

В префектуре ТиНАО 4-го июля провели награждение жителей поселения Михайлово-Ярцевское, выступивших в качестве активистов при проведении в стране всероссийской переписи населения.



Сотрудники Федеральной службы Госстатистики поблагодарили людей за оказанную помощь в проведении ответственного и важного для всей страны мероприятия, и вручили им благодарственные медали.



Присутствовавшие на мероприятии сотрудники администрации поселения отметили, что благодаря слаженной работе активистов удалось провести уточнение данных о состоянии дел в сельских хозяйствах на территории Михайлово-Ярцевского. Переписи подверглись все без исключения хозяйства, в той или иной степени задействованные в производстве разнообразной сельскохозяйственной продукции.



В будущем данные сведения будут использоваться столичными властями в рамках разработки комплексных программ агропромышленного развития столицы и совершенствования существующих производственных мощностей. Все это самым положительным образом скажется на уровне продовольственной безопасности не только в Москве, но и во всей стране.