Google оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕС

Google оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕС за манипулирование результатами поиска



Семилетнее дело Европейского союза против антимонопольной практики Google наконец-то завершилось. Европейская комиссия наложила штраф на компанию в рекордном размере - 2,42 млрд евро. Ранее самый большой штраф был у Intel в 2009 году - 1 миллиард евро.



В официальном пресс-релизе комиссар ЕС Маргарет Вестагер похвалила Google за то, что они создали исключительно инновационные и полезные для общества продукты. Кроме того, однако, она обратила внимание и на злоупотребление положением компании, что позволило осуществлять монополистическую практику.



Борьба длится уже семь лет, и только в 2015 году удалось определить, что Google действительно использует свое положение. На самом деле все вращается вокруг того, что Google использует возможности своей поисковой системы, поэтому продвигает свои услуги, в частности Google Shopping - это система для сравнения цен и продуктов, интегрированная в Google Search. Таким образом компании с подобными услугами оказываются смещенными назад в результатах и теряют возможность выйти в топ. Google Shopping отображается в верхней части первой страницы.



Google не согласны с решением Европейской комиссии и намерены подать апелляцию после подробного рассмотрения результатов. Комиссия, с другой стороны, пригрозила, что Google подлежит дополнительным санкциям в размере 5% от ежедневного дохода в каждый день, в котором компания продолжает проводить антимонопольную практику.



Американские компании в последнее время недовольны тем, как к ним относится Европейский союз. ЕС отрицает предвзятость к американскому бизнесу. Исследования показывают, что между 2010 и 2017 годами только 15% от целевого показателя антимонопольных практик компаний являются американскими и целых две трети фактически расположены в Европе.