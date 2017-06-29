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Новости Google оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕС

Google оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕС

29.06.2017

Google оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕСGoogle оштрафована на 2,4 млрд. евро от ЕС за манипулирование результатами поиска

Семилетнее дело Европейского союза против антимонопольной практики Google наконец-то завершилось. Европейская комиссия наложила штраф на компанию в рекордном размере - 2,42 млрд евро. Ранее самый большой штраф был у Intel в 2009 году - 1 миллиард евро.

В официальном пресс-релизе комиссар ЕС Маргарет Вестагер похвалила Google за то, что они создали исключительно инновационные и полезные для общества продукты. Кроме того, однако, она обратила внимание и на злоупотребление положением компании, что позволило осуществлять монополистическую практику.

Борьба длится уже семь лет, и только в 2015 году удалось определить, что Google действительно использует свое положение. На самом деле все вращается вокруг того, что Google использует возможности своей поисковой системы, поэтому продвигает свои услуги, в частности Google Shopping - это система для сравнения цен и продуктов, интегрированная в Google Search. Таким образом компании с подобными услугами оказываются смещенными назад в результатах и теряют возможность выйти в топ. Google Shopping отображается в верхней части первой страницы.

Google не согласны с решением Европейской комиссии и намерены подать апелляцию после подробного рассмотрения результатов. Комиссия, с другой стороны, пригрозила, что Google подлежит дополнительным санкциям в размере 5% от ежедневного дохода в каждый день, в котором компания продолжает проводить антимонопольную практику.

Американские компании в последнее время недовольны тем, как к ним относится Европейский союз. ЕС отрицает предвзятость к американскому бизнесу. Исследования показывают, что между 2010 и 2017 годами только 15% от целевого показателя антимонопольных практик компаний являются американскими и целых две трети фактически расположены в Европе.

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