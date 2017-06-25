Российским школьникам предстоит изучать психологию

Российским школьникам предстоит изучать психологию с третьего класса, часть учебников уже написана специалистами.



Новая дисциплина – психология - может появиться в учебном расписании школ уже через три года, а это означает, что нагрузка на учащихся серьезно увеличится.

Введение нового предмета собираются провести по инициативе министерства здравоохранения, где полагают, что в этом плане наше подрастающее поколение не очень образовано. Другое ведомство правительства, Минобрнауки, уже успело подготовить соответствующие учебники для детей, обучающихся с третьего по восьмой класс. Так что осталось написать и принять не так уж много подобных пособий – с девятого по одиннадцатый классы.



Примечательно, что с подобным сообщением для прессы выступил глава ведущего российского психиатрического центра имени Сербского Зураб Кекелидзе. Известно, что этот институт занимается не только разного рода психическими расстройствами пациентов, но и проблемами наркозависимости.



По словам Кекелидзе, инициаторы введения нового предмета в школьную программу рассчитывают, что его изучение отвратит подростков от применения наркотиков и алкоголя, а также благотворно повлияет на печальную статистику суицидов среди школьников.



Кроме учебников планируется написание пособий для педагогов, которым предстоит вести уроки психологии в школах, а также для родителей подростков. Ведь они часто не в курсе, какие бури бушуют в душах их детей в переходном возрасте.



Наша справка:

Изучение психологии предполагается ввести в рамках ОБЖ, по 20 часов ежегодно. Школьные учителя должны будут пройти дополнительные курсы по основам психологии или курсы повышения квалификации по предмету.