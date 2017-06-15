Падение цен на овощи и фрукты началось?

С приходом лета в России начали падать цены на овощи и фрукты



На сегодняшний день российский рынок овощей и фруктов постоянно пополняется запасами отечественного производства. Пришло лето, а это значит, что новый урожай вот-вот уже попадет на магазинные прилавки, и последует понижение цен на линейку фруктово-овощных товаров.



На текущий момент уже отмечается тенденция снижения стоимости товаров, относящихся к категории «фреш», т.е. овощи и фрукты. Данное поведение ценообразования напрямую зависит от сезона. Власти утверждают, что представляется возможным добиться снижения цен на продукты питания относительно овощей и фруктов отечественного производства в течение ближайших 3 лет на 20%. Что этому будет способствовать?



В настоящее время есть одна преграда, которая порождает дополнительную наценку на фреш-продукцию – недостаток площадей с соответствующими условиями для хранения продуктов.



На данный момент Россия не может запастись максимально возможным объемом овощей и фруктов собственного производства из-за отсутствия необходимых для хранения площадей и помещений. Указанный фактор порождает в цепи между потребителями и покупателями дополнительное звено – посредник, который занимается хранением ограниченного объема товара его доставки до пункта назначения. Власти намерены решить эту проблему в краткосрочной перспективе.



Решив проблему нехватки складов для обеспечения запасов продукции, власти смогут снизить затраты на ее хранение и транспортировку через посредников, а следовательно, это окажет нисходящее действие на цены.



На текущий момент ведется тщательная проработка схемы оптово-распределительной сети, которая позволит оптимизировать стоимость овощей и фруктов.