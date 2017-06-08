Государственное финансирование для авиации

Развитие отечественного летательного транспорта поддерживается со стороны государства, начиная с момента его появления.



К сожалению, не всегда власти могли позволить выделять значительные и существенные суммы для развития данной отрасли. Зачастую было выгоднее приобрести летательный аппарат за рубежом.



На сегодняшний день ввиду столь необоснованно «задиристого» отношения к России, чиновники намерены развивать отечественный авиапром.



Реальная поддержка российской авиационной промышленности была возглавлена Владимиром Путиным. Согласно концепции «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.», государство должно выделить до 2025 года авиапрому 994,64 миллиарда рублей. В целях постепенной модернизации промышленности в сфере производства и испытания летательного транспорта указанная сумма будет выделяться частями по мере финансовых возможностей государства. Конечно, не только финансовый аспект будет стоять на первом месте. Власти будут учитывать внешнеэкономическую обстановку, политические и экономические факторы. На текущий момент власти намерены выделить на развитие авиационной промышленности около 41 миллиарда рублей.



Чиновники отметили, что поддержка государства способствовала тому, что авиационная промышленность пережила кризис с наименьшими потерями. Мало того, несмотря на сложность всей ситуации, авиапром сумел частично модернизировать и усовершенствовать свои технологии.



Владимир Путин выделил то, что на данный момент все понимают необходимость и целесообразность развития собственной авиационной базы. Результаты последних лет уже ощутимы. На текущий момент известно о «рождении» самолета «Сухой-Суперджет», а также об испытательном полете МС-21.



Российские чиновники полагают, что в среднесрочной перспективе спрос на последние российские авиамодели значительно возрастет. Согласно прогнозным данным, в среднем Россия будет поставлять за границу около 15 тысяч новых летательных аппаратов.