Новое направление в российской промышленности – переработка продукции АПК

На сегодняшний день в России тоннами утилизируются просроченные и непригодные для употребления сельскохозяйственные товары. Власти считают, что столь нерадивое потребление даров природы и труда работников агропромышленного комплекса недопустимо.



Российские чиновники разработали новую концепцию, предусматривающую переработку продукции агропромышленного комплекса. Данная идея предполагает появление на рынке труда новых рабочих мест. Кроме того, новый законопроект позволит более рационально использовать продукцию агропромышленного комплекса.



Власти отметили, что глубокая переработка товаров АПК является фактически новым витком в развитии российской промышленности. В качестве опорной площадки по реализации нового нормативно-правового акта рассматривается Татарстан. Именно представитель власти из Татарстана выдвинул данную идею, которую заседатели Государственной Думы сочли более чем актуальной в нынешнее время.



Президент Татарстана одобрил новую концепцию экономического развития в сфере АПК. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что Татарстан готов принять активное участие для развития указанной идеи.



Согласно предварительным подсчетам Государственной Думы, для введения в действие законопроекта потребуется финансирование от государства в размере около 3 миллиардов долларов. Притом сама реализация предполагается постепенной, поэтапной, которая продлится в пределах 5 лет.



Следует отметить, что власти Татарстана еще 17 лет назад предприняли действия, направленные на развитие сферы АПК по переработке зерновых культур. Данное мероприятие успешно применяется по всей стране. Фактически Татарстан еще в 2000 году сумел сделать инновационный прорыв в промышленной сфере.



Власти отметили, что необходимо тщательно проработать законодательную базу, а затем приступать к реализации указанной концепции по совершенствованию агропромышленного комплекса.