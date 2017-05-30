Подкованы ли граждане РФ в законодательной области?

Согласно сведениям социологического опроса, который прошел в период с 15 по 20 мая в различных регионах нашей страны, выяснилось, что около 75% граждан частично знают основные законодательные аспекты.



Большинство респондентов ответило, что неплохо знают Гражданский кодекс в части наследства. На основные вопросы по указанной главе нормативно-правового акта сумело ответить около 40% опрошенных граждан. К слову, основные моменты наследства знакомы всем. Но буквально каждый третий гражданин не может сказать, что значит получение наследства по закону, какова очередность наследников и прочие нюансы данного вопроса.



Около трети респондентов знают свои конституционные права и обязанности, но признались, что бывали случаи их нарушения. Среди опрошенных граждан выявилось около 45% водителей, которые очень хорошо знают Кодекс об административных нарушениях. Знание указанного нормативно-правового акта очень радует и внушает надежду о том, что административных правонарушений станет все же меньше.



Особое внимание следует уделить защите прав потребителей. Закон, регламентирующий указанную часть повседневной жизни граждан, знает 75% респондентов! Граждане стали изучать, как можно защитить свои права при покупке товара или услуги! Нормы уголовного законодательства все опрошенные граждане знают лишь поверхностно. Например, российские жители понимают, что за убийство, изнасилование и прочие тяжкие деяния могут быть лишены свободы. Но конкретного срока наказания и остальных нюансов они не знают.



В целом уровень юридической подкованности среди населения повышается. Согласно аналогичным исследованиям двумя годами ранее, около 45% не могли ответить на элементарные вопросы из законодательной сферы.