Ездишь дольше – платишь меньше: реформа ОСАГО

По сведениям издания «Коммерсант», Центробанк России планирует внести изменения в существующую систему определения стоимости полисов автогражданской ответственности.



Согласно выдвинутым инициативам, опытные и избегающие аварийных ситуаций водители станут платить меньше, а вот начинающим и недисциплинированным автомобилистам придётся серьёзно раскошелиться. По мнению представителей ведомства, такой подход позволит более справедливому распределению рисков среди водителей.



Несмотря на то, что регулятор намерен оставить базовые тарифы без изменений, он тем не менее собирается скорректировать три коэффициента. В первую очередь это коснётся коэффициента количества лиц, которое допущено к управлению автотранспортным средством, при этом предлагается увеличение данного показателя до 2,7 – вместо прежнего 1,8: в конечном счёте цена полисов ОСАГО для целого ряда автовладельцев, получившего название «мультидрайв», поднимется аж на 50%. Кстати, доля таких полисов в этой сфере рынка составляет порядка 15%.



Кроме того, Центробанк РФ намерен изменить коэффициент стажа и возраста автомобилистов. Например, взамен существующих четырёх групп водителей предполагается формирование семи, причём наиболее финансово пострадавшей стороной окажется категория автовладельцев от 22 до 29 лет, стаж управления которых колеблется в диапазоне 3–6 лет: для них коэффициент вырастет с 1 до 1,55–1,8.



Вместе с тем опытные и не провоцирующие ДТП водители в отличие от новичков имеют возможность существенно сэкономить семейный бюджет: максимальный размер скидки здесь способен достигать 34%. В настоящее время они могут рассчитывать лишь на 5%-ную скидку за безаварийность, которая при вступлении в силу поправок ЦБ станет прибавляться к новым дисконтам. Помимо этого, коэффициент аварийности «бонус-малус» (КБМ) будет определяться не на момент оформления договора автогражданской ответственности, а на 1 января календарного года: таким образом, будет пресечена практика, при которой возможно присвоение сразу двух и более КБМ одному и тому же водителю, фигурирующему в нескольких полисах.



Следует заметить, что законопроекту, предусматривающему внесение изменений в схему определения стоимости ОСАГО, ещё предстоит пройти процедуру оценки регулирующего воздействия; лишь затем он отправится на одобрение советом директоров ЦБ России и Министерства юстиции. Окончательная дата его возможного принятия пока неизвестна.