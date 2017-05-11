Поддержка многодетных семей и налог на малодетность

В России намереваются усилить поддержку многодетных семей и ввести налог на малодетность. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение президенту.



Российский Институт демографии привел данные, из которых видно, что 6.5 процентов семей на территории России имеют статус многодетных. Отмечается, что именно эти семьи растят порядка 20 процентов детей в стране.



Юрий Крупнов, руководящий Институтом, направил на рассмотрение Владимиру Путину законопроект, который предлагает усилить защиту семей, имеющих статус многодетных. Авторы проекта предлагают в состав трудового стажа включить период по воспитанию детей в данных семьях. Также проект предусматривает бесплатное выделение этим семьям земельных участков с необходимыми коммуникациями. Одним из пунктов авторы предлагают ввести спецналог на малодетность.



Способы господдержки намереваются сделать адресными в зависимости от финансового состояния семьи. Для этого предусматривается разделение семей на категории. Так, малоимущие семьи будут находиться на государственном обеспечении, более зажиточные смогут рассчитывать на частичную помощь государства. К третьей категории отнесут состоятельные семьи, господдержка которых будет самой минимальной.



Ежемесячную финпомощь планируют установить в зависимости от количества детей, каждый из которых должен быть моложе 18 лет. Так, 25000 рублей получат семьи с 3-4 детьми, 45000 - с 5-7 детьми, 100000 получат семьи, у которых более 8 детей.



Немаловажное значение уделяется жилищным вопросам. Если семья не в состоянии освоить земельный участок, то проект предлагает оказывать семьям помощь при погашении ипотеки. Так, 20 процентов кредита предлагается компенсировать при рождении четвертого и последующего ребенка.