В России вступил в силу закон об именах

1 мая 2017 года начали действовать поправки к статьям Семейного кодекса и ФЗ «Об актах гражданского состояния». Изменения коснулись самых странных имен, которыми родители нарекают новорожденных детей.



Отныне в Российской Федерации не допускается регистрирование имен, образованных из цифр, комбинаций букв и цифр, символов, не относящихся к буквам, знаков препинания (кроме знака «дефис»). Титулы, чины, должности, ругательства тоже попали под запрет: использовать их при подборе имени родственники больше не вправе.



Регистрировать детей отныне можно только под фамилией родителей. Если фамилии отличаются, то новорожденного запишут на фамилию отца, матери или под двойной фамилией, формируемой путем сложения фамилий родителей. В двойной фамилии разрешается использовать знак «дефис».



Поправки ранее одобрил Совет Федерации, а ГД РФ приняла их в третьем (финальном) чтении. Владимир Путин подписал законопроект 1 мая.



Разработкой и продвижением проекта закона занималась Валентина Петренко – один из членов Совета Федерации, представитель республики Хакасия. По инициативе политика проводились многочисленные исследования и сбор материалов касательно самых экстравагантных имен, которые давались детям при рождении. В России проживают мальчики с именами Салат-Латук, Единая Россия, Влапунал, Лука-Счастье, Люцифер, Граф, Господин. Девочек называли не менее оригинально: подрастают маленькие россиянки с именами Выборина, Золушка, Принцесса Даниэлла, Царица, Океана, Цветочек, Сирия.



Принятие законопроекта – первый шаг на пути борьбы с такими абсурдными именами. Теперь сотрудники регистрационных служб на законных основаниях могут отказываться от записи детей с именами и фамилиями, которые противоречат действующему закону. Раньше такими полномочиями органы записи актов гражданского состояния не располагали.