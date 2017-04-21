Сбербанк России ввел новую ипотечную программу под 8,4% для новостроек

Руководитель отдела ипотечного кредитования Сбербанка России Николай Васев сообщил о том, что финорганизация согласовала с компаниями-застройщиками и ввела в действие особую программу, которая даст возможность клиентам получить ипотечный кредит под 8,4% и 8,9% для приобретения жилой недвижимости на первичном рынке по всей Российской Федерации.



Срок действия данной программы ограничен. Дисконт по сравнению с ныне действующей базовой ставкой равняется 2-2,5%. Ипотечная процентная ставка в 8,4% предлагается для приобретения жилой недвижимости более чем у 160 фирм-застройщиков.



В это число входят: Группа компаний «Капитал», Urban Group, «Самолет Девелопмент», «ФСК Лидер» и многие другие. Ипотечная процентная ставка в 8,9% доступна для покупки жилья более чем у 240 фирм-застройщиков, например, таких как «СЭТЛ Групп», АСК, «Форум Групп» и иные.



По словам Николая Васева, после уменьшения базовых ипотечных ставок и упрощения условий их получению, введенных 20 февраля нынешнего года, банк совместно с партнерами сформировал для клиентов еще более выгодные предложения.



Дисконт в 1,5% был получен за счет субсидирования процентной ставки компаниями-застройщиками, а дисконт в 0,5% обеспечил сам Сбербанк. Кроме этого Сбербанк готов предоставить скидку в 0,5% в случае, если клиент воспользуется сервисом электронной регистрации договора на покупку жилья в Росреестре.



Обновленными процентными ставками в рамках специальной программы можно воспользоваться до 31 мая текущего года. Перечень фирм-застройщиков, реализующих жилую недвижимость по вышеуказанным ставкам, размещен на официальном портале банковской кредитной организации.



По информации Центробанка, на начало апреля нынешнего года общие активы Сбербанка России равнялись 22,13146 триллиона руб., собственный капитал – 3,32699 триллиона руб., совокупный кредитный портфель – 14,49862 триллиона руб., совокупный объем депозитов физических лиц – 11,17226 триллиона руб. На данный момент по общему объему активов финучреждение находится во главе рейтингового списка банков Российской Федерации.