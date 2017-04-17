Изменения климата: больше турбулентности в полетах

Как показывают результаты недавно проведенного исследования, частота возникновения турбулентности в полетах до 2050 года значительно возрастет. Причина этого – изменения климата.



Расчеты Пола Уильямся из университета Ридинга (Англия) основываются на предположении, что содержание СО2 в воздухе будет увеличиваться.



Исследователь применил 21 различную климатическую модель. Расчеты же проводились для области Северной Атлантики, ограниченной 50 и 75 градусами северной широты и 10 и 60 градусами западной долготы, по которой проходит большое количество авиационных маршрутов. Периодом исследования была выбрана зима, так как именно в холодное время года турбулентность возникает наиболее часто.



Рост количества сильных турбулентностей в полтора раза



Если предположение ученого, что содержание СО2 в воздухе с доиндустриального периода и до 2050 года удвоится, частота сильных турбулентностей увеличится на 149 процентов, средних – на 94 процента, а легких – на 59 процентов. Эту информацию Уильямс опубликовал в журнале «Advances in Atmospheric Sciences».



Следует ли пассажирам настраиваться на то, что травматизм в полетах вырастет? Уильямс верит, что этого не произойдет, так как даже сильную турбулентность не следует рассматривать в качестве чрезвычайной или аварийной ситуации. И здесь важно выполнять инструкции по технике безопасности, когда находишься на борту. Да и в области метеорологических прогнозов, считает он, будет достигнут значительный прогресс.



Увеличится необходимость более частого технического обслуживания и частота ремонтов



Но все же при попадании самолета в сильную турбулентность опасность для пассажиров и экипажа резко возрастает. И если человек на борту не пристегнут, он действительно может травмироваться и получить тяжелые повреждения. Кроме того, повышенные нагрузки при сильной турбулентности увеличат необходимость более частых регламентных работ и дорогих ремонтов, что обязательно отразится на стоимости авиабилетов.