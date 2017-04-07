Порядок отчислений в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей изменится

Развитию частного бизнеса на территории России уделяется особое внимание. На данный момент отчисления в фонды страхования привязаны к минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время планируется ввести новшества относительно страховых взносов для представителей частного бизнеса.



Во избежание развития теневой экономики власти предлагают установить фиксированную сумму годовых отчислений в пенсионный фонд, которая будет в дальнейшем корректироваться в соответствии с уровнем инфляции в стране.



Таким образом, российские чиновники намерены отменить привязку отчислений в страховые фонды к уровню МРОТ. На данный момент тщательно разрабатывается соответствующий нормативно-правовой акт, который будет регламентировать данное новшество, а также соответствующие поправки в налоговый кодекс.



Предполагается, что данное новшество начнет действовать с 1 января 2018 года. Потенциальный размер отчислений в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей с нового года составит 7500 рублей. Указанная сумма будет корректироваться в соответствии с динамикой потребительских цен на товары и услуги, а также в зависимости от уровня инфляции в стране.



Предполагается, что представители частного бизнеса оценят данное новшество. Во многих регионах уровень МРОТ достиг прожиточного минимума, что спровоцировало рост отчислений в пенсионный фонд. Многие предприниматели начали выдавать заработные платы в «конвертах», чтобы уменьшить размер страховых отчислений до минимума. Фиксированная сумма позволит лучше ориентироваться индивидуальным предпринимателям в финансовом плане и поможет избежать развития теневого бизнеса.