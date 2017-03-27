Российским гостиницам запретят присваивать себе звезды самостоятельно

Все российские заведения, предоставляющие услуги временного проживания, больше не смогут определять по своему усмотрению свою звездность.



Государственная Дума на своем заседании обсудит проект Закона, согласно которому в стране будет создана Единая классификационная система присвоения звезд гостиницам, отелям.



Законопроект предполагает, что до 2020 года все заведения данной сферы услуг должны будут сдать определенный экзамен, по результатам которого будут присваиваться звезды. При этом присвоение звезд не будет зависеть от месторасположения заведений. По всей территории России к ним будут применяться одинаковые требования. Например, для трех звезд необходимо производить каждые три дня смену постельного белья.



Стоит отметить, что процедуру обязательной классификации уже применяют к заведениям, что будут принимать туристов во время ЧМ по футболу в 2018 году. Ранее такую классификацию провели в Краснодарском регионе при подготовке к ОИ 2014 года.



Планируется, что процесс классификации по всей стране будет проведен в три этапа. В следующем году будут оценены заведения, у которых больше 50 номеров. В 2019 под классификацию попадут заведения, у которых больше 15 номеров. На третьем этапе оценку обязаны пройти все заведения страны.



Как отмечено в проекте, процедура определения звездности будет на платной основе. В зависимости от статуса заведения стоимость будет от 15000 до 150000 рублей. Каждые три года необходимо будет подтверждать звездность. За уклонение предполагается применение штрафных санкций.