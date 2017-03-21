Полная газификация населения России: мифы и реальность

Еще в далеком 2007 году Дмитрий Медведев сделал публичное обещание: в течение ближайших 10 лет (то есть вплоть до 2017 года) сделать Россию полностью газифицированной.



К сожалению, на данный момент во многих регионах возможность провести газ не появилась. Люди вынуждены жить в суровых условиях: готовить дрова на холодное время года, топить печь или пользоваться дорогостоящим электрооборудованием для обогрева жилища и приготовления еды. Как так? Держава, владеющая огромными месторождениями «голубого топлива», не может обеспечить достойную жизнь своим гражданам? Неужели невозможно газифицировать все уголки страны?



Согласно прогнозам Газпрома, провести 100%-ную газификацию населения невозможно. Максимальный уровень реализации данных работ может с трудом достигнуть 85%.



Одной из ведущих причин отсутствия газа в регионах является то, что оказывает услуги по проведению и подсоединению к газопроводным сетям единственная компания – Газпром. Такая монополия не может решить проблему в короткие сроки. Для решения данного инцидента власти предлагают снизить бремя Газпрома путем привлечения сторонних газовых предприятий.



Также немаловажным фактором является излюбленный всеми бюрократизм. Для получения одобрения и дальнейшего проведения газификации населению необходимо предоставить в соответствующие органы пакет документов. Печень требуемых актов внушителен и требует немало времени, чтобы их собрать и утвердить. Помимо этого, стоимость оказываемых услуг газовыми организациями во многих регионах завышена. Для решения данной проблемы власти намерены сократить перечень документов до минимума и пересмотреть соответствующие тарифы газовых компаний.



В связи с тяжелой экономической обстановкой в стране на протяжении последних 3-5 лет работа по газификации притормозилась. На данный момент власти разрабатывают оптимальный план по проведению указанного вида работ.