Вернемся во времена СССР?

В начале 2015 года на одном из заседаний Государственной Думы лидер Министерства Торговли выдвинул идею о возобновлении продуктовых карт, существовавших в период Советского Союза. Данное предложение слегка покоробило большую часть заседателей, но без внимания оно не осталось.



Идея создания карточек подразумевает не столь жесткие условия, как это было раньше. Предполагается, что по картам будет предоставляться возможность совершить покупку продуктовых товаров, причем которые были произведены исключительно российскими производителями. Список продуктов по предложенной программе будет немного ограничен: сюда входят товары первой необходимости (мясо, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция). Алкогольная и табачная продукция будет исключением из покупок по картам.



К сожалению, около 22 миллионов человек в России находятся на грани бедности. Семьи, обладающие статусом малоимущих, получат некоторые льготы. Следует отметить, что «снисхождение» государство не намерено давать всем подряд. Человеку для получения льготы необходимо будет доказать, что он не является тунеядцем, что он не намеренно загнал себя в столь трудную ситуацию.



Ежемесячно на карте будет около 1400 баллов, что равносильно 1400 рублям. Сумма не столь велика, но сможет неплохо помочь поддержать отечественного производителя. Снять средства с этих карт будет невозможно. Ими можно будет распорядиться только в магазинах, принимающих участие в данной программе.



Предполагается, что в случае успешного введения данной идеи в 2018 году помимо магазинов данным предложением можно будет воспользоваться в кафе, столовых, заведениях Общепита. Обратите внимание, что неизрасходованные баллы по итогам месяца будут сгорать.



Преимущества будут также у тех, кто пожелает пополнить данные карты своими денежными средствами. Если вы пополните карту на 1000руб., то государство сделаем вам надбавку к вашей сумме от 300 до 500 рублей.



Подобные системы действуют во многих странах. Для нас это тоже не новшество, но все же немного необычный способ поддержки местных производителей.