Фильмы, которые можно посмотреть еще раз к 8 марта

Представляем подборку впечатляющих киноисторий, которые стоит посмотреть в Международный женский день.1. «Унесенные ветром» (1939)Этот киношедевр покорил уже давно не одно женское сердце...2. «8 марта» (2000)Кинолента о необычной, внезапной, чудесной и, конечно же, настоящей любви, случившейся именно в этот праздник.3. «Суфражистка» (2015)Действия драмы, главная героиня которой борется дома и на работе за свои женские права, разворачиваются в Великобритании девятнадцатого века.4. «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009)Картина о сильных женщинах, которые добиваются успеха, несмотря на свои личные поражения.5. «Женщины» (2008)Сюжет этой трагикомедии построен исключительно на женских взаимоотношениях.6. «С 8 марта, мужчины!» (2014)Романтическая кинокомедия о том, что может случиться только в этот весенний день.7. «Дьявол носит Prada» (2006)Кинокартина о целеустремленной девушки, покорившей жестокий мир модной индустрии.8. «Чего хотят женщины» (2000)Герой-ловелас Мэла Гибсона попытается понять в этой эксцентричной комедии природу женских поступков.9. «Джейн Остин» (2006)История о сильной девушки, мечтающей выйти замуж исключительно по любви. Несмотря даже на существующие преграды XVIII столетия.10. «И бог создал женщину» (1956)Чувственный драматический кинофильм о жизни красивой девушки Жюльетт. В главной роли данного фильма Брижит Бардо.11. «Эрин Брокович» (2000)В фильме воплощена реальная история одинокой женщины-карьеристки с тремя детьми. Исполнительница главной роли – Джулия Робертс, которая получила за кинофильм статуэтку «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».12. «Шоколад» (2000)Эта романтическая история могла произойти, наверное, только в маленьком провинциальном городке...