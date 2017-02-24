Автоподход к Керченскому мосту уже строится

Глава республики Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт дали старт строительству автомобильного подъезда к Керченскому мосту со стороны Керчи. Со стороны Краснодарского края также ведутся работы.



Цена автоподхода составит свыше семи миллиардов рублей (7.1 млрд. рубл.).



«Это знаковое событие. Ввода в эксплуатацию этого объекта с нетерпением ждут все крымчане и россияне, – сказал Аксёнов. – Я уверен, что у подрядчика хватит сил и воли, а у нас административных ресурсов, чтобы эта задача была выполнена в срок».



У новой дороги будет четыре полосы движения, которые помогут организовать движение с Крымского моста и региональной трассы Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Планируется пропускная способность в сорок тысяч автомобилей в сутки.