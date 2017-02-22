Как изменилось отечественное образование

Последние пятнадцать лет российская система образования существенно изменилась. Насколько эффективным оно стало можно понять на основе существующих международных рейтингов.



Использовать результаты ЕГЭ для этого не целесообразно, так как уровень сложности заданий периодически изменяется, что не позволяет дать объективное сравнение различным периодам.



В качестве наиболее объективных инструментов оценки можно выделить международные системы оценки TIMSS и PISA. Созданные западными учеными, они представляют собой средство комплексной оценки системы образования, используемой одновременно для учеников из самых разнообразных стран мира, которым предлагаются идентичные задачи, причем идентичные, в течение длительного времени.



Несмотря на то, что в нашей стране практически каждый хает систему образования, результаты международных исследований говорят о совершенно иных результатах. Уже более десяти лет российские школьники в рамках тестирования регулярно улучшают свои результаты. Любопытно, что основные улучшения коснулись учащихся четвертых классов, в то время как восьмиклассники особых изменений в качестве знаний не продемонстрировали. Поэтому кричать об успехах во всеуслышание пока рано.



Если вернуться к четвероклассникам, то в естествознании наши школьники занимают в мировом рейтинге TIMSS четвертое место, находясь значительно выше, чем многие государства с высочайшим уровнем доходов населения.



К сожалению, многие знания, получаемые в российских школах, носят в большей степени теоретический характер, и тест PISA, ориентированный в первую очередь на определение способности учеников применять свои знания на практике, показывает существенно более скромные показатели российских подростков. В этом плане наша страна не больше, чем середняк мирового рейтинга. Исправить ситуацию можно за счет внесения изменений в образовательный процесс, но эта задача решается не за год – два, а значительно дольше.



Тем не менее, ситуация за последние годы меняется в лучшую сторону, и у нас все основания полагать, что и дальше сохранятся существующие тенденции.