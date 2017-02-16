Летающий автомобиль как выход из ситуации

В российском Фонде перспективных исследований планируют в следующем месяце завершить прием заявок от участников конкурса на право разработки летающего автомобиля. Условиями конкурса предусматривается создание аппарата, обладающего вертикальным или укороченным взлетом.



Представители фонда отмечают, что подобная разработка как нельзя актуальна для нашей страны. Она должна обеспечить надежное сообщение на территориях, недоступных для автотранспорта, и не имеющих инфраструктуры для авиационного сообщения.



В Российском союзе инженеров отмечают, что аэромобили реальное, и весьма перспективное направление развития. В настоящее время подобные работы ведутся не только крупнейшими мировыми компаниями, такими как Google или Airbus, но и многочисленными стартапами из разных стран мира.



Уже в нынешнем году словацкий разработчик AeroMobil готовиться начать реализацию своей первой разработки. Созданный местными инженерами аппарат стоит около 200 тысяч евро, а для взлета ему требуется не меньше 200 метров разбега, что существенно ограничивает продажный потенциал модели.



Российские организаторы конкурса отмечают, что, скорее всего, аэромобиль будет иметь электрическую силовую установку и небольшую массу, не превышающую двух тонн. Серьезные сложности представляет создание системы управления, так как по уровню сложности от нее требуется соответствие стандартному автомобилю. Обязательным является и автопилот, причем не исключен вариант, при котором управление в принципе будет только автоматическим, на основе изначально введенных в систему полетных данных.



В целом требований масса, в том числе по обеспечению безопасности, включая катапультирование. Если первым моделям будет требоваться полоса для разгона, то в будущем летающие авто смогут обходиться и без них.



Если говорить о перспективах массового появления подобного транспорта, то произойдет это не раньше, чем через 20-30 лет. Между тем, уже лет через десять удивить кого-то аэромобилем будет невозможно.