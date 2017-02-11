В России могут появиться дороги с фоновой подсветкой

Представители Федерального дорожного агентства «Росавтодор», в ведомстве планируют опробовать на дорогах специальное дорожное покрытие, которое способно светиться в темноте. Такая инновационная разработка, по мнению некоторых экспертов, позволит не только автомобилистам значительно лучше ориентироваться на трассе при передвижении в вечернее и ночное время суток, но и сэкономить бюджетные деньги на уличное освещение.



Между тем принцип работы такой технологии достаточно хорошо изучен. Более того, в Старом Свете подобный светящий асфальт уже проходит тестовые испытания на велодорожках и автомагистралях. С целью создания такого эффекта на дорожное покрытие с помощью распылителя наносится особый фосфоресцентный раствор, который днем поглощает ультрафиолетовое излучение, а в темноте начинает светиться за счет ранее аккумулированной солнечной энергии.



Правда, в «Росавтодоре» подчеркнули, что появление дорог с фоновой подсветкой – это вопрос не завтрашнего дня, поскольку данная технология нуждается в тщательном изучении. Эти обязанности будут возложены на существующее при ведомстве Управление научно-технических исследований и информационного обеспечения, которое как раз и занимается анализом мировой практики, а также взаимодействует с участниками научного сообщества в сфере дорожно-строительных технологий.



Однако ряд скептиков сомневается, что асфальтовое покрытие с необычным свойством будет сохранять свою жизнеспособность в сложных климатических условиях нашей страны. Так, по словам куратора группы «Синие ведерки» Петра Шкуматова, световое излучение от специального состава просто не сможет пробиться сквозь снег и толстый слой российской грязи, а также быстро придет в профнепригодность из-за повышенной механической нагрузки на дорожное покрытие.