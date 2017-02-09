Гомеопатию официально признали лженаукой

Представители ФАС полностью согласны с мнением академиков РАН, считающих, что гомеопатия – это лженаука. По мнению научного сообщества, граждан необходимо защитить от недостоверной рекламы, ведь многие люди всерьез верят, что гомеопатические средства способны излечить от тяжелых недугов. В действительности же гомеопатические препараты не обладают лечебными свойствами.



Члены комиссии по борьбе с лженаукой считают, что ФАС должна строго контролировать данный вопрос. В частности, речь идет о пресечении рекламы, заявляющей о наличии у препаратов с сомнительным составом лечебных свойств. По словам специалистов, подобные препараты необходимо изъять из аптек и госучреждений и убедить пациентов в том, что при их применении рассчитывать на полное излечение бессмысленно ввиду отсутствия доказанной клинической эффективности. Более того, методы диагностики, практикуемые гомеопатами, специалисты предложили классифицировать как лженаучные.



Стоит отметить, что гомеопатию стали практиковать еще 2 столетия назад. До сих пор приверженцев этого вида альтернативной медицины предостаточно. Считается, что для достижения эффекта нужно лечить подобное подобным (использовать в малых дозах лекарства, которые в больших дозах могут вызвать признаки этой болезни).