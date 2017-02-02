Лучшую стройплощадку выберут на Керченском мосту

В рамках строительства моста в Крым планируется открыть конкурс на лучшую строительную площадку. Его участниками станут субподрядчики, задействованные на строительстве важнейшей для страны магистрали.



Планируется, что итоги конкурса будут подведены вместе с окончанием строительства, при этом оценка будет проводиться в несколько этапов, и по четырем десяткам критериев. Организаторы акции, в лице которых выступает ФКУ Упродор «Тамань», отмечают, что основной целью конкурса является выявление лучших практик в строительстве, и их дальнейшее внедрение в строительство на территории России.



Основные параметры отбора будут сгруппированы в три основные категории: объем проведенной работы и ее качество, соответствие требованиям по организации рабочих мест и строительных площадок, соблюдение техники безопасности, в том числе противопожарной. Отдельным направление станет соблюдение договорных обязательств на выполнение работ. Причем по последнему критерию оценку будет проводить «Стройгазмонтаж» - генеральный подрядчик проекта.



В настоящее время на строительных работах задействовано около трех десятков субподрядных организаций, части из которых требуется улучшить собственное отношение к работе и ее организацию.



Планируется, что максимальная оценка по каждому из направлений оценки составляет 10 баллов, с ежемесячным проведением оценки. Максимум можно будет получить за месяц 390 баллов. Промежуточные результаты будут объявляться ежеквартально.