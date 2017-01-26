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Кому можно рассчитывать на продление бесплатной приватизации жилья

23.01.2017

продление бесплатной приватизации жильяВ Министерстве строительства РФ заявили, что сейчас обсуждается целесообразность продления срока приватизации жилья. Правда, это коснется не всех граждан. По словам Михаила Меня, главы ведомства, речь идет лишь об инвалидах, крымчанах и жителях аварийных домов.

Министр отметил, что подобная идея принадлежит депутатам. Представители ГД предложили обсудить законопроект, суть которого заключается в продлении приватизации. Напомним, граждане должны приватизировать жилье до марта 2017-го.

Но чиновники настаивают на том, чтобы продлить в отношении некоторых категорий россиян срок бесплатной приватизации. По словам единоросса Александра Сидякина, первого зампреда комитета по жилищной политике ЖКХ, поводом для возвращения к этому вопросу является развитие в России института арендного жилья. Также власти намерены усовершенствовать систему ветхих и аварийных домов.

Стоит сказать, что продление бесплатной приватизации в прошлом году произошло в 10-й раз. Срок должен истечь 1-го марта 2017-го. Сидякин отмечает, что поправки к законопроекту чиновники намерены принять уже во время весенней сессии. Речь идет не только о продлении приватизации, но также о запрете использовать жилые помещения в качестве хостелов или гостиниц.

По мнению парламентария, хостельеры должны считаться с позицией жильцов дома. Все собственники (а не только владельцы смежных квартир) должны принимать участие в этом вопросе.

Продлят ли российские власти бесплатную приватизацию еще на год, станет известно в ближайшее время. Напомним, весной прошлого года данный законопроект был отклонен Госдумой.

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