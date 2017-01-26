Кому можно рассчитывать на продление бесплатной приватизации жилья

В Министерстве строительства РФ заявили, что сейчас обсуждается целесообразность продления срока приватизации жилья. Правда, это коснется не всех граждан. По словам Михаила Меня, главы ведомства, речь идет лишь об инвалидах, крымчанах и жителях аварийных домов.



Министр отметил, что подобная идея принадлежит депутатам. Представители ГД предложили обсудить законопроект, суть которого заключается в продлении приватизации. Напомним, граждане должны приватизировать жилье до марта 2017-го.



Но чиновники настаивают на том, чтобы продлить в отношении некоторых категорий россиян срок бесплатной приватизации. По словам единоросса Александра Сидякина, первого зампреда комитета по жилищной политике ЖКХ, поводом для возвращения к этому вопросу является развитие в России института арендного жилья. Также власти намерены усовершенствовать систему ветхих и аварийных домов.



Стоит сказать, что продление бесплатной приватизации в прошлом году произошло в 10-й раз. Срок должен истечь 1-го марта 2017-го. Сидякин отмечает, что поправки к законопроекту чиновники намерены принять уже во время весенней сессии. Речь идет не только о продлении приватизации, но также о запрете использовать жилые помещения в качестве хостелов или гостиниц.



По мнению парламентария, хостельеры должны считаться с позицией жильцов дома. Все собственники (а не только владельцы смежных квартир) должны принимать участие в этом вопросе.



Продлят ли российские власти бесплатную приватизацию еще на год, станет известно в ближайшее время. Напомним, весной прошлого года данный законопроект был отклонен Госдумой.