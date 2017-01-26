ЖД-подходы к Крымскому мосту

«Стройгазмонтаж» готов возводить ЖД-подходы к Крымскому мосту



Как информирует ТАСС, ссылаясь на слова руководителя отечественного Минтранса Максима Соколова, подрядчиком для возведения ЖД-подходов к Крымскому мосту может стать «Стройгазмонтаж». Это стало известно после обращения к нему транспортного ведомства страны, вынужденного реагировать на неудачный поиск подрядчика со стороны Росжелдора.



Три года на реализацию



По словам Максима Соколова, в «Стройгазмонтаж» ответили согласием на предложение возвести ЖД-подходы к Керченской переправе. Соответствующая документация находится на утверждении в правительстве. У «Стройгазмонтажа» будет около трех лет на строительство подходов к мосту, благодаря тому, что его ЖД-часть будет введена в эксплуатацию годом позднее, чем автомобильная.



Одна заявка на три аукциона



Проблемы с поиском подрядчика носили следующий характер: на первый аукцион пришла только одна заявка, но критериям тендера претендент не соответствовал. На второй и третий аукцион заявок и вовсе не пришло. Минтрансу пришлось обратиться к компании Аркадия Ротенберга, выступающей подрядчиком по возведению Крымского моста.



Стоит напомнить, что ЖД-часть Крымского моста, согласно проектной документации, достигнет 18 км. Ежегодный пассажиропоток будет достигать 14,4 млн человек, а грузопоток — 13,5 млн т. В 2019 г, если не случится форс-мажора, ЖД-ветка будет открыта для движения поездов. Общая стоимость объекта Крымского моста установлена в размере 227,92 млрд рублей.