Сегодня:  
Мы в соцсетях
СелНовости
Новости ЖД-подходы к Крымскому мосту

ЖД-подходы к Крымскому мосту

23.01.2017

ЖД-подходы к Крымскому мосту«Стройгазмонтаж» готов возводить ЖД-подходы к Крымскому мосту

Как информирует ТАСС, ссылаясь на слова руководителя отечественного Минтранса Максима Соколова, подрядчиком для возведения ЖД-подходов к Крымскому мосту может стать «Стройгазмонтаж». Это стало известно после обращения к нему транспортного ведомства страны, вынужденного реагировать на неудачный поиск подрядчика со стороны Росжелдора.

Три года на реализацию

По словам Максима Соколова, в «Стройгазмонтаж» ответили согласием на предложение возвести ЖД-подходы к Керченской переправе. Соответствующая документация находится на утверждении в правительстве. У «Стройгазмонтажа» будет около трех лет на строительство подходов к мосту, благодаря тому, что его ЖД-часть будет введена в эксплуатацию годом позднее, чем автомобильная.

Одна заявка на три аукциона

Проблемы с поиском подрядчика носили следующий характер: на первый аукцион пришла только одна заявка, но критериям тендера претендент не соответствовал. На второй и третий аукцион заявок и вовсе не пришло. Минтрансу пришлось обратиться к компании Аркадия Ротенберга, выступающей подрядчиком по возведению Крымского моста.

Стоит напомнить, что ЖД-часть Крымского моста, согласно проектной документации, достигнет 18 км. Ежегодный пассажиропоток будет достигать 14,4 млн человек, а грузопоток — 13,5 млн т. В 2019 г, если не случится форс-мажора, ЖД-ветка будет открыта для движения поездов. Общая стоимость объекта Крымского моста установлена в размере 227,92 млрд рублей.

Поделиться