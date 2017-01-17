Половина свай Крымского моста уже погружена

На самом масштабном строительном объекте РФ в лице моста через Керченский пролив достигнута очередная плановая веха. Эту информацию поведал журналистам замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.



Добрались до «экватора»



Веха эта заключается в том, что на морских и сухопутных участках возведения объекта уже состоялось погружение 50% (около 3 тыс., 540) от общего объема свай. Достичь показателя в половину от запланированного объема помогла трубчатая свая с диам. в 1420 мм и толщиной стенки в 40 мм. Конструкции такого вида погружаются в основания двух крупнейших опор (по 95 свай в каждой) объекта на его фарватерном участке. Их предназначение — держать над водной гладью судоходные арочные конструкции.



Предваряя работы...



Стоит подчеркнуть, что в преддверие старта работ по погружению свай на фарватерном участке объекта состоялся анализ несущей способности грунта и свай трубчатого типа в проливе. Участвующая в испытаниях конструкция была нагружена шестеркой гидравлических домкратов, благодаря чему специалисты НИИ диагностики выяснили уровень осадки сваи и того сопротивления, что оказывает грунт.



«В запланированном темпе»



В настоящее время на объекте полностью завершены работы по буронабивным сваям (со стороны Тамани). Что касается призматических (со стороны Керчи), то достигнут рубеж в 50%. По трубчатым превышена планка в 40%.



По словам Кайрата Турсунбекова, общая протяженность погруженных трубосвай превышает 150 километров. Он отметил, что работы по погружению свай ведутся в запланированном темпе — на сухопутных участках каждые сутки по 10 свай, на морских — не менее 3.